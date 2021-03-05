В пятницу, 5 марта, в чешском Нове-Место мужской эстафетой продолжится восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с составом на мужскую эстафету. Первым побежит Артем Тищенко. Смотрите также Кубок мира по биатлону-2020/2021: онлайн-трансляция Состав сборной Украины: 7-1. Артем Тищенко 7-2. Дмитрий Пидручный 7-3. Антон Дудченко 7-4. Артем Прима Начало мужской эстафеты 5 марта в 16:20. Как выступили женщины В четверг, 4 марта, стартовал 8 этап Кубка мира по биатлону. Первой в программе Кубка мира в Чехии была женская эстафета. Победу одержала сборная Швеции. Сборную Украины после гонки дисквалифицировали, но впоследствии вернули полученный результат.