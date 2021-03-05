Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету в Нове-Место
В пятницу, 5 марта, в чешском Нове-Место мужской эстафетой продолжится восьмой этап Кубка мира по биатлону.
Источник:24 канал
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с составом на мужскую эстафету. Первым побежит Артем Тищенко.
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Состав сборной Украины:
7-1. Артем Тищенко
7-2. Дмитрий Пидручный
7-3. Антон Дудченко
7-4. Артем Прима
Как выступили женщины
В четверг, 4 марта, стартовал 8 этап Кубка мира по биатлону. Первой в программе Кубка мира в Чехии была женская эстафета. Победу одержала сборная Швеции.
Сборную Украины после гонки дисквалифицировали, но впоследствии вернули полученный результат.
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