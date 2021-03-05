Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету в Нове-Мєсто
У п'ятницю, 5 березня, в чеському Нове-Мєсто чоловічою естафетою продовжиться восьмий етап Кубка світу з біатлону.
Джерело:24 канал
Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився зі складом на чоловічу естафету. Першим побіжить Артем Тищенко.
Дивіться також Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція
Склад збірної України:
7-1. Артем Тищенко
7-2. Дмитро Підручний
7-3. Антон Дудченко
7-4. Артем Прима
Як виступили жінки
У четвер, 4 березня, стартував 8 етап Кубка світу з біатлону. Першою у програмі Кубка світу в Чехії була жіноча естафета. Перемогу здобула збірна Швеції.
Збірну України після гонки дискваліфікували, але згодом повернули здобутий результат.
Поділитися новиною