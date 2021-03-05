У п'ятницю, 5 березня, в чеському Нове-Мєсто чоловічою естафетою продовжиться восьмий етап Кубка світу з біатлону.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився зі складом на чоловічу естафету. Першим побіжить Артем Тищенко. Дивіться також Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція Склад збірної України: 7-1. Артем Тищенко 7-2. Дмитро Підручний 7-3. Антон Дудченко 7-4. Артем Прима Початок чоловічої естафети 5 березня о 16:20. Як виступили жінки У четвер, 4 березня, стартував 8 етап Кубка світу з біатлону. Першою у програмі Кубка світу в Чехії була жіноча естафета. Перемогу здобула збірна Швеції. Збірну України після гонки дискваліфікували, але згодом повернули здобутий результат.