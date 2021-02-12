Дебют Блашко: збірна України з біатлону назвала склад на жіночий спринт чемпіонату світу

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився із заявкою команди на жіночу спринтерську гонку на чемпіонаті світу.

На головному турнірі сезону вперше виступить Дарія Блашко. Також в заявку потрапили Юлія Джима, Олена Підгрушна і Валентина Семеренко. Їх стартові номери будуть оголошені пізніше.

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Таким чином, гонку пропустять Віта Семеренко і Анастасія Меркушина. Спринт відбудеться у суботу, 13 лютого. Початок – о 15:30.

Як пройшов чоловічий спринт

Перемогу в спринті несподівано здобув шведський біатлоніст Мартін Понсілуома. Він подолав спринт без жодного промаху на стрільбі, що й дозволило йому виграти "золото".

Срібну медаль здобув французький біатлоніст Сімон Дестьйо. Він, як і Понсілуома стріляв чисто, але програв шведу 11 секунд. Дестьйо всього на одну секунду випередив свого земляка Емільєна Жаклена. Останній з одним промахом програв Понсілуомі 12 секунд та виборов "бронзу".

Україну в спринті представляли четверо біатлоністів. На жаль, наші біатлоністи не змогли поборотися за нагороди або високі місця. На заваді цьому стала не надто вдала стрільба.

Результати гонки

1. Мартін Понсілуома (Швеція)

2. Сімон Дестьйо (Франція)

3. Емільєн Жаклен (Франція)

...

20. Артем Прима (Україна)

23. Дмитро Підручний

30. Богдан Цимбал

78. Антон Дудченко