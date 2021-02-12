У Білорусі можуть відібрати право проведення чемпіонату світу з біатлону 2022
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) прийняв рішення щодо чемпіонату світу 2022 року, який мав відбутися у Білорусі.
Джерело:IBU
У зв'язку з поточною ситуацією в Білорусі, виконавчий комітет IBU прийняв рішення про статус проведення чемпіонату світу в Раубічах в березні 2022 роки як відкладеного.
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Про те, чи відбудеться турнір в Білорусі, чи його таки перенесуть в інше місце, буде оголошено не пізніше вересня 2021 року. Рішення буде прийматися, виходячи із ситуації в Білорусі та можливості проведення чемпіонату світу в цій країні на той момент.
Варто додати, що чемпіонат світу з біатлону – не перший великий міжнародний турнір, який переносять з Білорусі. До цього в країни забрали право проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року спільно з Латвією. Матчі прийматиме лише Латвія.
Причиною для перенесення турнірів з Білорусі стала ситуація в країні. Після президентських виборів в країні розпочалися масові акції протесту, які вирішили придушити силою. Міжнародні організації, в тому числі спортивні, закликали вжити санкцій до білоруської влади.
Для прикладу, Міжнародний олімпійський комітет заборонив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку відвідувати Олімпіади та інші заходи, організовані МОК. Відзначимо, що Лукашенко є й президентом національного олімпійського комітету Білорусі, а його син Віктор – першим віцепрезидентом.
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