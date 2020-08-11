Керівник компанії Top Rank Боб Арум розповів, що вже до кінця тижня планують завершити всі подробиці щодо бою між Лопесом та Ломаченком. Організатори ще досі не знайшли домовленості зі стороною американського боксера.

Про це він розповів у коментарі для видання ESPN

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Заява Арума

За словами Арума, вони сподіваються, що зможуть завершити перемовини цього тижня із позитивним результатом для усіх сторін. Але вони не налаштовані приймати ті дії, які робить сторона американця.

Арум хоче укласти угоду за всіма спортивними та професійними правилами. Організатори не несуть відповідальність за то, що бій відбудеться без глядачів.

Я оптимістично налаштований щодо організації цієї сутички, Є надія, що поєдинок таки відбудеться 3 жовтня,

– заявив Арум.

Додамо, що сторона американця вважає, що Ломаченко повинен віддати частину гонорару Лопесу, якщо він хоче битись саме проти Теофімо.