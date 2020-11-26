Мінімум 20 мільйонів: абсолютний чемпіон світу Лопес про космічні гонорари за наступні бої
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес після перемоги над Василем Ломаченком не збавляє амбіцій. Американець хоче отримувати гонорари у розмірі, як мінімум по 20 мільйонів доларів.
На початку 2021 року Теофімо Лопес може провести наступний свій бій проти Джорджа Камбососа, який є обов'язковим претендентом по лінії IBF. Американець хоче заробити гонорар у розмірі мінімум 5 мільйонів доларів. Про це він написав у своєму твіттер-акаунті.
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Амбітні цілі
"Мінімум 5 мільйонів доларів зараз, але це лише початок. Скоро я буду заробляти по 20 мільйонів доларів. Беріть з мене приклад. Потрібно ризикувати, щоб заробляти великі гроші", – написав Лопес.
Бій проти австралійського боксера стане для Теофімо захистом титулу. Про це повідомив керівник Top Rank Боб Арум.
- Цікаво, що найбільший гонорар Василя Ломаченка склав 4 мільйони доларів, які він заробив за поєдинок з Люком Кемпбеллом.
- Бій Ломаченко – Лопес міг не відбутись. Американця довго не влаштовував запропонований гонорар. Домовившись про остаточні суми гонорар Теофімо склав близько 2-х мільйонів доларів. При цьому спочатку планувалося 1,25 мільйона. Українець заробить за цю зустріч близько 2,7 мільйона доларів.
- Поєдинок тривав усі 12-раундів. Судді одноголосно віддали перемогу боксеру з США. Після бою обидві боксери були прооперовані. Ймовірно, що Ломаченко та Лопес більше не вийдуть на один ринг. Опції реваншу у контракті їх бою немає.
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