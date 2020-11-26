Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес після перемоги над Василем Ломаченком не збавляє амбіцій. Американець хоче отримувати гонорари у розмірі, як мінімум по 20 мільйонів доларів.

На початку 2021 року Теофімо Лопес може провести наступний свій бій проти Джорджа Камбососа, який є обов'язковим претендентом по лінії IBF. Американець хоче заробити гонорар у розмірі мінімум 5 мільйонів доларів. Про це він написав у своєму твіттер-акаунті.

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Амбітні цілі

"Мінімум 5 мільйонів доларів зараз, але це лише початок. Скоро я буду заробляти по 20 мільйонів доларів. Беріть з мене приклад. Потрібно ризикувати, щоб заробляти великі гроші", – написав Лопес.

Бій проти австралійського боксера стане для Теофімо захистом титулу. Про це повідомив керівник Top Rank Боб Арум.

$5M minimum now and this is only the beginning. Soon I’ll shoot for $20M minimum. Take a lesson out of my book. In order to make big dollars you have to take risks! #TheTakeover — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) November 24, 2020