Авторитетний портал Transfermarkt опублікував вартість клубів, які беруть участь у розіграші Ліги чемпіонів. Найдорожчим клубом світу став "Ліверпуль", який майже на 40 мільйонів євро випереджає найближчого конкурента "МанСіті".

Transfermarkt опублікував оновлені вартості клубів єврокубкового сезону 2020/21. "Шахтар" та "Динамо" розташувались на 24 та 27 сходинках відповідно.

До теми: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: результати, групи, дати та суперники

Усього у розіграші Ліги чемпіонів беруть участь 32 команди. Склад "Шахтаря" оцінений у 137,4 мільйона євро. А от київське "Динамо" трохи більше, ніж на 40 мільйонів євро дешевше за донеччан – 96,8 мільйона євро.

Скільки коштують суперники українських клубів у груповому раунді

У групі "Шахтаря" найдорожчим клубом став мадридський "Реал". Їх ціна склала 877,2 мільйона євро, із нею "вершкові" посіли лише 5-те місце серед усіх клубів за вартістю. Італійський "Інтер", який теж зіграє проти донеччан у цьому розіграші, коштує 707,1 мільйона євро, а це 10 сходинка серед 32 клубів. Ще один клубом з групи "гірників" є "Боруссія" Менхенгладбах – 314,68 та почесне 17 місце. Як бачимо, "Шахтар" у своїй групі коштує найдешевше.

Щодо групи "Динамо", то тут одноосібним лідером є ще один іспанський гранд "Барселона" – 943,2 мільйона євро та третє місце у загальному рейтингу. Другу сходинку посідає італійський "Ювентус" – 683,2 та 11 сходинка. Скромний угорський клуб Ференцварош", який очолює український наставник Сергій Ребров, коштує лише 24,7 мільйона євро. У команді грає також Харатін та Зубков, їх клуб посідає останнє місце за вартістю серед усіх 32 команд.

Лідером за вартістю є "Ліверпуль" – 1,09 мільярда євро. Друге місце посів "МанСіті" Зінченка – 1,05 мільярда євро. Трійку лідерів замкнула все та ж вищезгадана "Барселона" (943,2 мільйона євро).