На початку травня стало відомо, що допінг-проби Раяна Гарсії, які він здавав напередодні бою з Девіном Хейні, виявились позитивними. Перевірка проби Б також була позитивною.

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На скільки можуть дискваліфікувати Гарсію

Едді Хірн вважає, що терміни відсторонення боксера можуть бути різними, однак уникнути покарання не вдасться у будь-якому випадку.

Усунення Гарсії може тривати 6 місяців, а може й цілий рік. Якщо можна буде довести, що він шахраював навмисно, дискваліфікація може тривати і два, і три роки. Але я думаю, що це буде від 6 до 12 місяців,

– відзначив промоутер.

Нагадаємо. У ніч з 20 на 21 квітня Раян Гарсія сенсаційно очками переміг Девіна Хейні, який до цього бою був непереможним.

Зазначимо, що юристи Гарсії будуть оскаржувати вирок антидопінгового агенства. Боксер сподівається довести свою правоту та уникнути дискваліфікації.