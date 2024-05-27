На початку травня стало відомо, що допінг-проби Раяна Гарсії, які він здавав напередодні бою з Девіном Хейні, виявились позитивними. Перевірка проби Б також була позитивною.
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На скільки можуть дискваліфікувати Гарсію
Едді Хірн вважає, що терміни відсторонення боксера можуть бути різними, однак уникнути покарання не вдасться у будь-якому випадку.
Усунення Гарсії може тривати 6 місяців, а може й цілий рік. Якщо можна буде довести, що він шахраював навмисно, дискваліфікація може тривати і два, і три роки. Але я думаю, що це буде від 6 до 12 місяців,
– відзначив промоутер.
Зазначимо, що юристи Гарсії будуть оскаржувати вирок антидопінгового агенства. Боксер сподівається довести свою правоту та уникнути дискваліфікації.