Гарсія здолав Хейні трьома нокдаунами. Однак він не отримав титул через те, що його вага на зважуванні перевищила ліміт категорії.

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Позитивна допінг-проба Гарсії

WADA повідомила про несприятливі результати тестів американського боксера, взятих у нього у зв'язку з поєдинком проти Хейні.

Відповідно до протоколу програми "Чистий бокс", процедура розгляду справи розпочинається негайно. Маурісіо Сулейман зазначив, що більше інформації буде згодом.

За словами інсайдера Майка Коппінджера, який посилається на лист WADA Раян Гарсія провалив тест на остарін, який вважається забороненим препаратом. За день до і в день поєдинку проти Хейні допінг-проби виявилися позитивними.

У Гарсії є 10 днів, щоб подати запит на перевірку його проби Б.

Проба А також виявилася позитивною на 19-норандростерон, але це поки не підтверджено.

Важливо! Оскільки Раян Гарсія не вклався у вагу, Девін Хейні зберіг за собою титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі. Також між боксерами планувався реванш.

Нагадаємо, що Гарсія вже не вперше потрапляє у скандали. Перед боєм з Хейні він неодноразово епатував вболівальників. На зважування Гарсія прийшов з пляшкою пива і не дочекавшись суперника став на ваги. Також під час битви поглядів 25-річний боксер влаштовував розбірки з Хейні. А перед самим поєдинком зробив пропозицію порноактрисі Саванні Бонд.