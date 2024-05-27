В начале мая стало известно, что допинг-пробы Райана Гарсии, которые он сдавал накануне боя с Девином Хейни, оказались положительными. Проверка пробы Б также была положительной.

Читайте также "Гарсия издевается над спортом": отец Хейни требует отстранить скандальную звезду от бокса

На сколько могут дисквалифицировать Гарсию

Эдди Хирн считает, что сроки отстранения боксера могут быть разными, однако избежать наказания не удастся в любом случае.

Отстранение Гарсии может длиться 6 месяцев, а может и целый год. Если можно будет доказать, что он мошенничал намеренно, дисквалификация может длиться и два, и три года. Но я думаю, что это будет от 6 до 12 месяцев,

– отметил промоутер.

Напомним. В ночь с 20 на 21 апреля Райан Гарсия сенсационно по очкам победил Дэвина Хейни, который до этого боя был непобедимым.

Отметим, что юристы Гарсии будут оспаривать приговор антидопингового агентства. Боксер надеется доказать свою правоту и избежать дисквалификации.