Вже давно Вадим Маркович критикує українських тенісистів, які продовжують виступати на одних змаганнях із росіянами та білорусами. На цьому фоні уряд ухвалив рішення, що українські спортсмени будуть бойкотувати турніри, де будуть брати участь представники ворожих країн.

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Федерація тенісу Україну відреагувала на гучні заяви президента НОК. Хоча після цього Гутцайт продовжував критикувати тенісну спільноту нашої країни.

Гутцайт: І на всіх виступах Баха він лише приводить як приклад федерацію теніс

4 квітня 2023 року перша ракетка України Ангеліна Калініна провела матч WTA 500 у Чарлстоні проти росіянки Анни Калінської. На жаль, українка поступилась у двох сетах суперниці – 6:7, 4:6. Українка знехтувала претензіями очільника НОК.

Після чого знову з'явились слова Гутцайта про зустрічі українських тенісисток проти суперників із країн-агресорів. Вадим Маркович знову відзначив, що російська сторона та президент МОК Томас Бах використовує такі матчі українок у своє виправдання.

На жаль, хочу сказати, що пан Бах в усіх своїх промовах останнім часом тільки й наводить приклад, як наші спортсмени грають у великому тенісі. І, наприклад, після оголошення цих умов президентом Міжнародного олімпійського комітету була конференція Позднякова. І на цій конференції він теж зазначив, що тенісисти грають і нічого не відбуваються. На жаль, те, що наші тенісисти грали проти росіян, зіграло проти нас. І на всіх виступах Баха він лише приводить як приклад федерацію теніс,

– заявив Гутцайт.

Цікаво, якщо українські тенісистки будуть відмовлятись від змагань, куди допускають росіянок, то вони можуть просто закінчити свою професійну кар'єру.

Раніше красиво відповіла на претензії Гутцайта колишня перша ракетка України Еліна Світоліна. Тенісистка спробувала пояснити очільнику НОК, чому у її виді спорту українці грають проти росіян та білорусів.

Еліна порівняла заборону українським спортсменам виступати на одних турнірах із суперниками країн-агресорів із війною на передовій. Світоліна взяла за приклад сміливість та рішення наших військових. Українська тенісистка заявила, що наші захисники ніколи не віддадуть ворогу жодного сантиметра нашої землі.

Відзначимо, що 3 квітня Світоліна офіційно повернулась у WTA-Тур. Еліна програла представниці Казахстану Юлії Путівцевій на тому ж турнірі у Чарльстоні.