Вже майже рік Росія веде повномасштабну війну проти України, намагаючись знищити нашу державу та громадян. Окупанти не тільки вбивають мирне населення, а ще і знищують інфраструктуру міст.

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Одним з найбільш постраждалих можна назвати Ірпінь у Київській області. У лютому-березні 2022 року там йшли активні бойові дії, через що було пошкоджено багато будівель.

Після деокупації міста до нього завітало чимало знаменитостей, щоб на власні очі побачити наслідки руйнувань. Відправилась в Ірпінь і одна з найкращих тенісисток України Еліна Світоліна, показавши жахливі кадри у себе на сторінці в інстаграм.

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Відзначимо, що Еліна Світоліна є амбасадором благодійної платформи United24. З перших днів повномасштабного вторгнення вона активно допомагає своїй Батьківщині у гуманітарному та фінансовому плані.

До слова, у жовтні минулого року Світоліна вперше стала мамою, народивши доньку Скай. Її чоловіком є відомий французький тенісист Гаель Монфіс.