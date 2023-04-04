Турнір у Чарльстоні став першим для колишньої третьої ракетки світу після декрету. Еліна Світоліна повернулась у WTA-Тур із замороженим рейтингом. На змагання у США українка отримала wild card, але вже у першому матчі отримала потужну суперницю, пише 24 Канал.

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Неймовірна підтримка для Світоліної

Усі вже дуже давно чекали, коли ж на корт повернеться Світоліна. Та нарешті дочекались. Дуже тепло зустріли на корті Еліну й глядачі у Чарльстоні. Прихильники тенісу влаштували шалені овації, коли Світоліна вийшла із підтрибунного приміщення.

Еліна у відповідь привіталась із уболівальниками, помахавши рукою. Було видно, що українська тенісистка схвильована своїм поверненням до змагань після народження донечки Скай. Але водночас була щаслива, що повернулась на корт.

Гордості за нашу тенісистку додали слова коментатора трансляції. Він назвав Світоліну "однією з королев тенісу". Що не може не тішити українців, адже у них є така титулована землячка. Далеко не щодня почуєш, як коментатори нагороджують тенісистку таким великим званням.

Як Світоліну зустрічали у Чарльстоні: дивіться відео

Протягом усього поєдинку глядачі бурхливо зустрічали вдалі розіграші українки. Що не скажеш про підтримку її суперниці.

На жаль, у своєму першому поєдинку після декрету Світоліній не вдалось здобути перемогу. Еліна забрала перший сет, але поступилась Юлії Путівцевій із Казахстану у двох наступних. У підсумку – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6) на користь суперниці українки.

Відео, як фанати у Чарльстоні проводжали Світоліну з корту

До слова. Наступний турнір Світоліної буде в Оейраші, який відбудеться 17 – 23 квітня.