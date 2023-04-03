2 квітня на американському корті зібрались, як аматори (24 учасниці) так і представниці WTA (14 тенісисток), які зіграли у парному розряді. Серед них слід виділити першу ракетку України Ангеліну Калініну та двох американок Алішу Парк та Кеті Макнеллі.

До теми Світоліна збирає кошти для України на благодійному турнірі у Чарльстоні: відео з події

Солідна сума на потреби України

Вже наступного дня Еліна Світоліна розкрила суму, яку вдалось зібрати на потреби України завдяки благодійному тенісному турніру.

Для Фонду української тенісистки було зібрано 100 тисяч доларів, які згодом підуть на допомогу українському народу.



Благодійний захід Світоліної у Чарльстоні / Фото з інстаграму Еліни

Як видно по світлинах, що на корті у Чарльстоні була гарна атмосфера, яка супроводжувалась чудовим настроєм учасниць благодійної події. Усі розуміли, навіщо вони цього дня вийшли на корт та своїм рішенням підтримали Україну.



Світоліна провела подію на підтримку України / Фото з інстаграму Еліни



Благодійний захід у Чарльстоні / Фото з інстаграму Еліни Світоліної

Нагадаємо, що саме турнір WTA 500 у Чарльстоні буде першим для Світоліної після повернення на корт. Еліна взяла паузу у кар'єрі, яка була викликана вагітністю. 15 жовтня 2022 року українська тенісистка вперше стала мамою чарівної донечки Скай. На цей турнір Еліна прилетіла без маленької доньки, але вже у турі по Європі буде мандрувати разом зі Скай.

Важливо! На змагання у США українка отримала wild card. Першою суперницею колишньої першої ракетки України буде представниця Казахстану Юлія Путівцева, яка посідає 43-тю сходинку у світовому рейтингу WTA. Зустріч відбудеться 3 квітня, а її орієнтовний початок о 20:00 (за Києвом).

Відзначимо. що Світоліна є амбасадоркою платформи UNITED 24, ініціатором якої став сам Володимир Зеленський. Вона об'єднує усіх благодійників та людей, які хочуть зробити пожертви на підтримку України.

Також бронзова призерка Олімпіади-2020 постійно організовує подібні аукціони та благодійні заходи, де збирає кошти на потреби рідної країни та юних тенісистів. Ще до призупинення кар'єри Світоліна віддавала усі зароблені призові на армію.