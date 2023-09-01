Усик з Ломаченком не сварилися: Редкач розповів про стосунки зірок українського боксу

Останнім часом Олександр Усик та Василь Ломаченко намагаються публічно не афішувати своє спілкування. Це стало приводом до появи чуток про погіршення стосунків між боксерами.

Скандальний український боксер Іван Редкач вирішив висловити свою думку з приводу спілкування Олександра Усика з Василем Ломаченком. Відомий хейтер двох зірок боксу зробив несподіване припущення.

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Редкач: Усик з Ломаченком не сварилися

Редкач вважає, що Олександр Усик вирішив піти в політику. А тому поява на людях з Ломаченком може зашкодити його іміджу.

"Я думаю, що вони як спілкувалися, так і спілкуються. Це як не як родичі: хтось із них хрещений батько якоїсь дитини. Вони спілкуються. Просто один грає гарну ляльку, а другий – погану ляльку. Це політичні маневри, кроки, що відволікають.

Вони не сварилися, просто Сашко, напевно, абстрагувався від Васі, бо якщо він спілкуватиметься, йому це не піде на руку. Він іде у політику, і йому треба бути чистим. Якщо Усик топитиме за Васю або заступатиметься за нього, то Ломаченко теж потягне його в болото, в якому він знаходиться", – розповів Редкач.