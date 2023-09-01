Скандальний український боксер Іван Редкач вирішив висловити свою думку з приводу спілкування Олександра Усика з Василем Ломаченком. Відомий хейтер двох зірок боксу зробив несподіване припущення.

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Редкач: Усик з Ломаченком не сварилися

Редкач вважає, що Олександр Усик вирішив піти в політику. А тому поява на людях з Ломаченком може зашкодити його іміджу.

"Я думаю, що вони як спілкувалися, так і спілкуються. Це як не як родичі: хтось із них хрещений батько якоїсь дитини. Вони спілкуються. Просто один грає гарну ляльку, а другий – погану ляльку. Це політичні маневри, кроки, що відволікають.

Вони не сварилися, просто Сашко, напевно, абстрагувався від Васі, бо якщо він спілкуватиметься, йому це не піде на руку. Він іде у політику, і йому треба бути чистим. Якщо Усик топитиме за Васю або заступатиметься за нього, то Ломаченко теж потягне його в болото, в якому він знаходиться", – розповів Редкач.

Нагадаємо, що обидва боксери після початку повномасштабної агресії Росії повернулися в України. Усик та Ломаченко навіть записалися до лав територіальної оборони. Згодом Олександр Усик зайняв чітку проукраїнську позицію, яку неодноразово висловлював. Олександр став амбасадором United 24, неодноразово відвідував українських військових на фронті та займався волонтерською діяльністю.

На відміну від свого кума, Василь Ломаченко жодного разу публічно не засудив Росію за агресію проти України. Колишній чемпіон світу мав багатомільйонний майданчик перед боєм за абсолют з Девіном Хейні. Проте всі відповіді Василя були дуже обережними, щоб не зачепити Росію. Ба більше, Ломаченка більше турбує доля УПЦ МП. У своєму закритому для українців Instagram боксер з Білгород-Дністровського періодично публікує скандальні заяви московських попів.

До слова. Василь Ломаченко відвідав останній бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа у Вроцлаві. Проте спільних фото чи відео двох боксерів вболівальники не побачили.