Команди Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі не змогли домовитись про довгоочікуваний бій за абсолют. Мрія українського боксера відкладається через британського боягуза на прізвисько "Циганський король".

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Вже навіть говорили, що спільний поєдинок відбудеться 29 квітня. Усик погоджувався на усі умови, які висував британець. Але все залишилось лише на рівні слів. До реальності та підписання контракту про бій справа так і не дійшла. Усик закрив тренувальний табір, якого ще навіть не відкривав Ф'юрі.

Наразі Олександр повернувся в Україну, де проводить час із сім'єю та вирішує свої справи. Усик вирішив не гаяти час та відвідав українських військових у Ворзелі, де від окупантів постраждав його будинок.

Такі зустрічі надихають і боксера, і наших захисників, які продовжують тримати оборону та виганяти безжального ворога з нашої країни.

Чемпіон світу зробив спільне фото з українським прапором. А на фото навіть складно розгледіти Усика серед таких мужніх та сильних українських чоловіків.



Зустріч Олександра Усика з військовими / Фото з інстаграму Катерини Усик

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