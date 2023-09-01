Олександр Усик ще до бою був фаворитом їх протистояння, але першим побував на настилі. У 5-му раунді Даніель Дюбуа пробив нижче пояса українцю. Суддя дав час на відновлення чемпіону світу, якому було дуже боляче.

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Момент із ударом нижче пояса далі не дає спокою

Цей епізод ще більше розізлив Усика, який у прямому сенсі "накинувся" з ударами на суперника. Олександр двічі відправ британця на настил. Другий такий момент став фатальним для Даніеля. Рефері оголосив про кінець бою у 9-му раунді, присудивши перемогу нокаутом Усику.

Прямо на ринзі Усик провів виховну роботу з Дюбуа, який не погодився зі звитягою свого українського суперника. Британець заявив, що у нього просто вкрали з-під носа перемогу та титули. Те саме ми вже чули з вуст двічі поваленого українцем Ентоні Джошуа.

Однак перемога Усика не була такою дискусійною, як момент із ударом нижче пояса від Дюбуа. Прихильники та представники боксу розділились на два табори – одні стали на бік Олександра, а інші звинуватили його у симуляції. Начебто українець придурювався, а самого удару нижче пояса не було.

Редкач: Те, що наговорив Усик зі своєю командою, в жодну книгу з анатомії не лізе

Серед таких "адвокатів" британського боксера слід виділити іншого українського бійця Івана Редкача, який неодноразово тролив Усика та Василя Ломаченка. До них у нього "особлива любов". Також боксер виклав кадр із бою, коли Усик теж був близький до удару нижче пояса Даніеля.

Він заговорив про нечесну перемогу Усика, яку притягнули за вуха.

Я б повірив, якби Усик сказав, що захист від удару піднявся/закрутився і притиснув ділянку паху, або що удар припав на ділянку живота нижче від пупка/області пояса, але те, що наговорив Усик зі своєю командою, в жодну книгу з анатомії не лізе. Рефері – полум'яний привіт, витягнув, так би мовити, за яйця Усика,

– написав Редкач у фейсбуці.

Також український боксер запевнив, що слід змінювати систему вибору суддів і рефері. Адже бокс, на його думку, перетворився у систему грошового обороту, корупції та махінацій.

"Одну й ту саму картину кожен може бачити по-різному. Але в боксі, не завжди, звісно, але часом ця картина змінює свій кут огляду залежно від симпатій, грошей, рівня життя і привілеїв. Обсмоктувати цю історію можна довго, але суть залишиться одна – немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про вкрадені перемоги", – додав скандальний боксер із України.

Окрім Редкача цю тему зачепив й Тайсон Ф'юрі, який на словах дуже сміливий, а коли доходить до справи, то уникає зустрічі з Усиком.

Промоутер Едді Хірн вже заговорив про дату наступного бою українського чемпіона світу.