Місце біля рингу на стадіоні "Tarczyński Arena" у Вроцлаві займе Василь Ломаченко. Український боксер вже прибув у Польщу, аби особисто підтримати Олександра Усика.

До теми Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Не пропускає поєдинків Усика

Фото з боксером, який має проросійські погляди у темі релігії, зробив польський журналіст Яцек Янік.



Ломаченко відвідає бій Усик – Дюбуа / Фото Luckypunch.net

Як бачимо, що Василь не зраджує своєму другу та вкотре підтримає Олександра з трибун арени. Натомість сам Ломаченко насолоджується відпочинком та не втомлюється зашкварюватись на темі московських попів. Вже в очікуванні, у якій футболці прийде на бій Усика його скандальний друг, якщо пригадувати його релігійне вбрання під час останнього бою Василя.

Цікаво, що Усик не був присутній на крайньому поєдинку за абсолют Ломаченка проти Девіна Хейні, у якому Василь спірно програв.

Нагадаємо, що Усик захищатиме свої чемпіонські пояси у двобої проти Дюбуа. Олександра роблять беззаперечним фаворитом майбутнього протистояння. На передматчевому зважуванні українець виявився на 5 кілограмів легшим за свого суперника.

Зверніть увагу! Офіційна трансляція бою Усик – Дюбуа в Україні буде доступна на платформі Megogo. Сайт 24 Каналу ж проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку українця.