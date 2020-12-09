Расизм від судді: зірваний матч ПСЖ – Істанбул у ЛЧ дограють з новою бригадою арбітрів
У вівторок, 8 грудня, ПСЖ на власному полі приймав Істанбул у заключному матчі групи Ліги чемпіонів. Поєдинок несподівано був зірваний через расистські образи від одного з суддів. Матч буде дограний з новою бригадою арбітрів.
Матч на 14-й хвилині неочікувано був перерваний. Четвертий арбітр посварився з нападником Демба Ба та асистентом головного наставник турків П'єром Вебо. Останній взагалі отримав червону картку за цей епізод, пише 24 канал.
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З чого все почалось?
Вебо сигналізував, що суддя використав расистські образи у їх сторону. Після цього турецький клуб вирішив покинути поле. За ними пішли і футболісти ПСЖ.
Матч довго не могли відновити. У підсумку поєдинок відбудеться у середу, 9 грудня, о 19:55. Зустріч розпочнеться із 14-ї хвилини. На скандальне протистояння спеціально приїде нова бригада арбітрів.
В УЄФА не пропустять цей інцидент крізь вуха. Представники збираються повністю вияснити всі деталі цього моменту.
- Для ПСЖ цей матч немає жодного значення. У вівторок, 8 грудня, МЮ свій поєдинок таки провів з Лейпцигом, у якому прикро поступився супернику – 3:2. Французи гарантували собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця. Але, якщо ПСЖ таки перемогу Істанбул, то зможе завершити розіграш групового етапу з однаковою кількістю очок, як у Лейпцига.
- Турки не мають жодних шансів покращити своє становище у таблиці. Вони посідають останню сходинку та навіть дотягтись до третього МЮ буде неможливо. Різниця очок між клубами складає 6 пунктів.
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