У вівторок, 8 грудня, ПСЖ на власному полі приймав Істанбул у заключному матчі групи Ліги чемпіонів. Поєдинок несподівано був зірваний через расистські образи від одного з суддів. Матч буде дограний з новою бригадою арбітрів.

Матч на 14-й хвилині неочікувано був перерваний. Четвертий арбітр посварився з нападником Демба Ба та асистентом головного наставник турків П'єром Вебо. Останній взагалі отримав червону картку за цей епізод, пише 24 канал.

​До теми Матч Ліги чемпіонів ПСЖ – Істанбул перерваний через расистські образи: гравці пішли з поля

З чого все почалось?

Вебо сигналізував, що суддя використав расистські образи у їх сторону. Після цього турецький клуб вирішив покинути поле. За ними пішли і футболісти ПСЖ.

Матч довго не могли відновити. У підсумку поєдинок відбудеться у середу, 9 грудня, о 19:55. Зустріч розпочнеться із 14-ї хвилини. На скандальне протистояння спеціально приїде нова бригада арбітрів.

В УЄФА не пропустять цей інцидент крізь вуха. Представники збираються повністю вияснити всі деталі цього моменту.