Матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Істанбулом перерваний в першому таймі за рахунку 0:0.

На початку гра суддя вилучив з лавки запасних футболіста турецького клубу Демба Ба, пише 24 канал.

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Що трапилося у матчі ПСЖ – Істанбул

Після обговорень з суддівською бригадою гравці і тренери Істанбула пішли в роздягальню. За ними послідували представники ПСЖ. Причина – расистське висловлювання резервного судді на адресу Ба.

Імовірно колишній гравець збірної Камеруну П'єр Вебо, який є помічником головного тренера Істанбула, накинувся на четвертого арбітра, запідозривши образу на расовому підґрунті.



Матч ПСЖ – Істанбул перервали через расистські образи / Фото: Скріншот