Поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ та Істанбул Башакшехір був зупинений 8-го грудня. Поєдинок не був дограний через расизм щодо помічника головного тренера турецького клубу.

Резервний арбітр румун Себастьян Кольцеску звинувачений у расизмі щодо П'єра Вебо, пише 24 канал. Допомагаючи головному арбітру, той назвав Вебо "чорним".

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Себастьян Кольцеску пояснив свої слова, сказані під час гри Ліги чемпіонів.

"Negru по-румунськи означає "чорний". Я не расист", – цитує Кольцеску GFFN.

Що сталося під час матчу

У першій половині гри Себастьян Кольцеску вжив слово "чорний хлопець" щодо Вебо. Гравець турецького клубу Демба Ба був обурений діями арбітра та вирішив заступитися за Вебо.

Після цього турецький клуб на знак протесту вирішив покинути поле. За ними пішли і футболісти ПСЖ, внаслідок чого матч не відновили. Гра була зупинена на 14-й хвилині.

Поєдинок відбудеться у середу, 9 грудня, о 19:55. На матч приїде нова бригада арбітрів.