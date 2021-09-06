Скандал у матчі Бразилія – Аргентина: Тоттенхем покарає футболістів за "втечу"

Відразу четверо футболістів з англійської Прем'єр-ліги спровокували скандал у матчі Бразилія – Аргентина. Поєдинок відбору на ЧС-2022 був зупинений, адже футболісти Аргентини порушили міграційні правила Бразилії.

Футболісти пішли проти рішення клубу

У скандал в Бразилії потрапили двоє гравці лондонського Тоттенхема Джовані Ло Чельсо й Крістіан Ромеро. Тоттенхем планує покарати обох аргентинців та футболіста збірної Колумбії Давінсона Санчеса.

Дізнайтесь більше Поліція зупинила матч Бразилія – Аргентина: 4 футболістів потрапили у країну з порушеннями

Трьох футболістів чекає покарання після їх повернення зі збірних.

Ло Чельсо, Ромеро й Санчес відправилися у свої збірні попри рішення клубів АПЛ не відпускати футболістів на матчі збірних, які відбудуться у країнах з так званого червоного списку.

Причина в тому, що після повернення у Велику Британію з країн червоного списку футболісти повинні відправитися на карантин. Відтак, вони пропустять декілька матчів.

Футболісти Тоттенхема вирішили зіграти за свої збірні. Гравці планували пропустити по останньому вересневому матчі відбору ЧС-2022 і повернутися у Велику Британію через Хорватію.

Це буцімто дозволило б уникнути карантину й отримати можливість тренуватися.

Та навряд чи Ло Чельсо, Ромеро й Санчес зможуть обійти суворі обмеження Великої Британії. У неділю, 5 вересня, Ло Чельсо й Ромеро опинилися у центрі скандалу під час матчу Аргентини з Бразилією.

До теми Матч Бразилія – Аргентина не буде відновлений: Мессі і команда вже покинули країну

Поєдинок був перерваний, адже Ло Чельсо й Ромеро підозрюють у тому, що при перетині бразильського кордону вони обманули імміграційну службу.

Зокрема, гравці приховали, що недавно перебували на території Великої Британії. Обидва мали відбути 14-денний карантин у Бразилії.

Ло Чельсо й Ромеро повернулися на територію Аргентини разом з командою. Наразі не відомо, чи зіграють вони проти Болівії у ніч на 10 вересня.

Щодо Санчеса, то колумбієць вже зіграв у гостьових матчах з Болівією і Парагваєм. У ніч на 10 вересня колумбійці зустрінуться з Чилі.