Збірна Аргентини вже вилетіла з Бразилії після скандалу навколо скасування матчу відбору на ЧС-2022.
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Текст заяви КОНМЕБОЛ:
"Матч кваліфікації ЧС-2022 між Бразилією і Аргентиною був призупинений, оскільки на стадіоні з'явилися представники влади. Гра перервана, вона не буде відновлена, допоки ситуація залишається такою, а представники влади перебувають на полі
Суддя і комісар матчу представлять звіт до Дисциплінарного комітету ФІФА, який визначить подальші дії. Ці процедури суворо відповідають чинним нормам. Відбіркові матчі чемпіонату світу – це змагання ФІФА. Всі рішення, що стосуються його організації та розвитку, перебувають у виключній компетенції цієї інституції".
Що відомо про зупинку матчу Бразилія – Аргентина
- Вже на 5-й хвилині поєдинок був перерваний. Біля лави запасних спалахнув великий конфлікт. Ліонель Мессі та його партнери по аргентинській команді залишили поле.
- Річ в тому, що бразильська поліція вирішила затримати чотирьох аргентинських гравців, які в'їхали в країну з порушенням карантинних норм. У числі четвірки аргентинців: Ромеро, Ло Чельсо, Буендіа і Еміліано Мартінес.
- Згідно з чинними карантинними правилами, всі, хто прибувають до Бразилії з Великої Британії, повинні пройти 14-денний карантин.