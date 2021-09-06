Футболісти пішли проти рішення клубу
У скандал в Бразилії потрапили двоє гравці лондонського Тоттенхема Джовані Ло Чельсо й Крістіан Ромеро. Тоттенхем планує покарати обох аргентинців та футболіста збірної Колумбії Давінсона Санчеса.
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Трьох футболістів чекає покарання після їх повернення зі збірних.
Ло Чельсо, Ромеро й Санчес відправилися у свої збірні попри рішення клубів АПЛ не відпускати футболістів на матчі збірних, які відбудуться у країнах з так званого червоного списку.
Причина в тому, що після повернення у Велику Британію з країн червоного списку футболісти повинні відправитися на карантин. Відтак, вони пропустять декілька матчів.
Футболісти Тоттенхема вирішили зіграти за свої збірні. Гравці планували пропустити по останньому вересневому матчі відбору ЧС-2022 і повернутися у Велику Британію через Хорватію.
Це буцімто дозволило б уникнути карантину й отримати можливість тренуватися.
Та навряд чи Ло Чельсо, Ромеро й Санчес зможуть обійти суворі обмеження Великої Британії. У неділю, 5 вересня, Ло Чельсо й Ромеро опинилися у центрі скандалу під час матчу Аргентини з Бразилією.
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Поєдинок був перерваний, адже Ло Чельсо й Ромеро підозрюють у тому, що при перетині бразильського кордону вони обманули імміграційну службу.
Зокрема, гравці приховали, що недавно перебували на території Великої Британії. Обидва мали відбути 14-денний карантин у Бразилії.
Ло Чельсо й Ромеро повернулися на територію Аргентини разом з командою. Наразі не відомо, чи зіграють вони проти Болівії у ніч на 10 вересня.
Щодо Санчеса, то колумбієць вже зіграв у гостьових матчах з Болівією і Парагваєм. У ніч на 10 вересня колумбійці зустрінуться з Чилі.
- Зауважимо, що в скандал під час матчу Бразилія – Аргентина потрапили аргентинці Еміліано Буендіа та Еміліано Мартінес. Обидва виступають за англійську Астон Віллу.