Матч зупинили через футболістів з АПЛ
Матч Бразилія – Аргентина у Сан-Паулу зупинили через 4 хвилини після початку. Гра була зупинена через появу на стадіоні представників Національного агентства спостереження за здоров'ям Бразилії (Anvisa) та поліції.
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Повідомляється, що четверо аргентинських футболістів підозрюють у порушенні під час в'їзду в Бразилію.
У списку:
- Еміліано Мартінес
- Еміліано Буендіа
- Джовані Ло Чельсо
- Крістіан Ромеро
Усі футболісти виступають в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ)
Згідно з чинними карантинними правилами, всі, хто прибувають до Бразилії з Великої Британії, повинні пройти 14-денний карантин.
Anvisa стверджує, що зазначені гравці надали співробітникам імміграційної служби неправдиві відомості. Футболісти буцімто заявили, що не відвідували Велику Британію останнім часом.
Аргентинські футболісти вирішили піти з поля. Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що команда не буде догравати матч з Бразилією.
Ми йдемо. Ми приїхали сюди з наміром грати. Прийшли, і нас ніхто не попередив, що щось має статися. Ми приїхали три дні тому, нас могли депортувати раніше. Це катастрофа,
– цитує Мессі "Чемпионат" з посиланням на EiFSoccer.
- Зауважимо, що влада Бразилії ще раніше хотіла депортувати названих футболістів Аргентини.