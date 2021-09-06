Футболисты пошли против решения клуба

В скандал в Бразилии попали двое игроки лондонского Тоттенхэма Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро. Тоттенхэм планирует наказать обоих аргентинцев и футболиста сборной Колумбии Давинсона Санчеса.

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Трех футболистов ждет наказание после их возвращения из сборных.

Ло Чельсо, Ромеро и Санчес отправились в свои сборные несмотря на решение клубов АПЛ не отпускать футболистов на матчи сборных, которые состоятся в странах из так называемого красного списка.

Причина в том, что после возвращения в Великобританию из стран красного списка футболисты должны отправиться на карантин. Следовательно, они пропустят несколько матчей.

Футболисты Тоттенхэма решили сыграть за свои сборные. Игроки планировали пропустить по последнему сентябрьскому матчу отбора ЧМ-2022 и вернуться в Великобританию через Хорватию.

Это якобы позволило бы избежать карантина и получить возможность тренироваться.

Но вряд ли Ло Чельсо, Ромеро и Санчес смогут обойти строгие ограничения Великобритании. В воскресенье, 5 сентября, Ло Чельсо и Ромеро оказались в центре скандала во время матча Аргентины с Бразилией.

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Поединок был прерван, ведь Ло Чельсо и Ромеро подозревают в том, что при пересечении бразильской границы они обманули ммиграционную службу.

В частности, игроки скрыли, что недавно находились на территории Великобритании. Оба должны были отбыть 14-дневный карантин в Бразилии.

Ло Чельсо и Ромеро вернулись на территорию Аргентины вместе с командой. Пока не известно, сыграют ли они против Боливии в ночь на 10 сентября.

Что касается Санчеса, то колумбиец уже сыграл в гостевых матчах с Боливией и Парагваем. В ночь на 10 сентября колумбийцы встретятся с Чили.