Догралися зі штучним інтелектом: сім'я Шумахера подає в суд через фейкове інтерв'ю легенди Ф-1

Семиразовий чемпіон світу Формули-1 Міхаель Шумахер продовжує лікування через трагічний інцидент, який трапився з ним у 2013 році. Тим паче цинічно виглядають спроби окремих видань упіймати хайп на його імені.

Німецьке видання Die Aktuelle 15 квітня опублікувало перше "інтерв'ю" з легендарним пілотом Формули-1 Міхаелем Шумахером з часу трагедії в Альпах. Втім, як виявилося, спілкування з "Червоним бароном" виявилося фейком.

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Піар на трагедії легенди Ф-1

На обкладинці свіжого номера Die Aktuelle був зображений усміхнений Шумахер, а заголовок говорив: "Міхаель Шумахер: перше інтерв'ю". Насправді штучний інтелект зімітував відповіді легендарного пілота, які викликали обурення його сім'ї.

Зокрема там є такі фрази:

"Моє життя повністю змінилося після нещасного випадку. Це був жахливий час для моєї дружини, моїх дітей та всієї родини".

"Я був настільки тяжко поранений, що кілька місяців пролежав у своєрідній штучній комі, тому що інакше моє тіло не змогло б з усім цим впоратися".

Міхаель Шумахер на обкладинці Die Aktuelle / фото Die Aktuelle

Сім'я Шумахера заявила, що планує подати до суду на видання Die Aktuelle. Не в захваті від "інтерв'ю" також численні шанувальники німецького гонщика. Наразі Міхаель не в змозі спілкуватися з журналіста та проходить важкий етап реабілітації. Тож спекулювання на трагедії 54-річного чемпіона Формули-1 викликало природне обурення.

Що відомо про стан Шумахера