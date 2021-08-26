Документальний фільм "SCHUMACHER" включає рідкісні інтерв'ю, домашні відео та кадри, які раніше не публікувались. Ці матеріали покажуть Шумахера як людину, яка боролася з невпевненістю у собі, щоб стати однією з легенд Формули-1.

Дивіться також Netflix випустить фільм про легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера

У трейлері представлені кадри з його дитячих днів, коли він займався картингом, інтерв'ю з сім'єю і багато іншого. Це перший погляд на життя і кар'єру одного з найуспішніших гонщиків всіх часів – на рахунку Міхаеля сім чемпіонських титулів в гонках Формули 1.

Разом з його сім'єю в повнометражному фільмі будуть представлені інтерв'ю з найкращими представниками Формули-1, включаючи таких гонщиків, як Міка Гаккінен і Девід Култхард. Також своїми спогадами поділяться колишній бос Шумахера Лука ді Монтедземоло (екскерівник гоночної команди Ferrari, де Шуммі завоював п'ять титулів), а також керівник FIA Жан Тодт і колишній глава Формули 1 Берні Екклстоун.

Продюсерами фільму стали Бенджамін Сейкель і Ванесса Нокер, які раніше працювали над аналогічним документальним фільмом про життя німецької зірки тенісу Бориса Беккера.

Фільм мав вийти ще наприкінці 2019 року, але творці стрічки не вкладалися у терміни через великий обсяг архівного матеріалу. Тому вихід спочатку був перенесений на 2020 рік. У підсумку фільм вийде восени 2021-го.

Трейлер фільму "SCHUMACHER": дивіться відео

Що відомо про Міхаеля Шумахера зараз