Документальний фільм "SCHUMACHER" включає рідкісні інтерв'ю, домашні відео та кадри, які раніше не публікувались. Ці матеріали покажуть Шумахера як людину, яка боролася з невпевненістю у собі, щоб стати однією з легенд Формули-1.
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У трейлері представлені кадри з його дитячих днів, коли він займався картингом, інтерв'ю з сім'єю і багато іншого. Це перший погляд на життя і кар'єру одного з найуспішніших гонщиків всіх часів – на рахунку Міхаеля сім чемпіонських титулів в гонках Формули 1.
Разом з його сім'єю в повнометражному фільмі будуть представлені інтерв'ю з найкращими представниками Формули-1, включаючи таких гонщиків, як Міка Гаккінен і Девід Култхард. Також своїми спогадами поділяться колишній бос Шумахера Лука ді Монтедземоло (екскерівник гоночної команди Ferrari, де Шуммі завоював п'ять титулів), а також керівник FIA Жан Тодт і колишній глава Формули 1 Берні Екклстоун.
Продюсерами фільму стали Бенджамін Сейкель і Ванесса Нокер, які раніше працювали над аналогічним документальним фільмом про життя німецької зірки тенісу Бориса Беккера.
Трейлер фільму "SCHUMACHER": дивіться відео
Що відомо про Міхаеля Шумахера зараз
- Як відомо, Міхаель Шумахер продовжує битися за своє життя. У грудні 2013 року спортсмен отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французьких Альпах.
- Колишній гонщик Формули-1 впав у кому і тільки після декількох операцій прийшов до тями у 2014 році. Шумахер продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.
- У 2018 році з'явилася інформація, що Шумахер вже не прикутий до ліжка. Окрім того, повідомлялося, що Міхаель, ймовірно, проходив лікування з використанням стовбурових клітин. Точної інформації про стан 52-річного Шумахера немає.