Немецкое издание Die Aktuelle 15 апреля опубликовало первое "интервью" с легендарным пилотом Формулы-1 Михаэлем Шумахером со времени трагедии в Альпах. Впрочем, как оказалось, общение с "Красным бароном" оказалось фейком.

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На обложке свежего номера Die Aktuelle был изображен улыбающийся Шумахер, а заглавие говорило: "Михаэль Шумахер: первое интервью". На самом деле искусственный интеллект сымитировал ответы легендарного пилота, вызвавшие возмущение его семьи.

В частности, там есть следующие фразы:

"Моя жизнь полностью изменилась после несчастного случая. Это было ужасное время для моей жены, моих детей и всей семьи".

"Я был настолько тяжело ранен, что несколько месяцев пролежал в своеобразной искусственной коме, потому что иначе мое тело не смогло бы со всем этим справиться".

Михаэль Шумахер на обложке Die Aktuelle / фото Die Aktuelle

Семья Шумахера заявила, что планирует подать в суд на издание Die Aktuelle. Не в восторге от "интервью" также многочисленные поклонники немецкого гонщика. Михаэль не в состоянии общаться с журналистом и проходит тяжелый этап реабилитации. Поэтому спекулирование на трагедии 54-летнего чемпиона Формулы-1 вызвало негодование.

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