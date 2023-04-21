Німецьке видання Die Aktuelle 15 квітня опублікувало перше "інтерв'ю" з легендарним пілотом Формули-1 Міхаелем Шумахером з часу трагедії в Альпах. Втім, як виявилося, спілкування з "Червоним бароном" виявилося фейком.
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Піар на трагедії легенди Ф-1
На обкладинці свіжого номера Die Aktuelle був зображений усміхнений Шумахер, а заголовок говорив: "Міхаель Шумахер: перше інтерв'ю". Насправді штучний інтелект зімітував відповіді легендарного пілота, які викликали обурення його сім'ї.
Зокрема там є такі фрази:
- "Моє життя повністю змінилося після нещасного випадку. Це був жахливий час для моєї дружини, моїх дітей та всієї родини".
- "Я був настільки тяжко поранений, що кілька місяців пролежав у своєрідній штучній комі, тому що інакше моє тіло не змогло б з усім цим впоратися".
Міхаель Шумахер на обкладинці Die Aktuelle / фото Die Aktuelle
Сім'я Шумахера заявила, що планує подати до суду на видання Die Aktuelle. Не в захваті від "інтерв'ю" також численні шанувальники німецького гонщика. Наразі Міхаель не в змозі спілкуватися з журналіста та проходить важкий етап реабілітації. Тож спекулювання на трагедії 54-річного чемпіона Формули-1 викликало природне обурення.
Що відомо про стан Шумахера
- Нагадаємо, у 2013 році Міхаель Шумахер отримав серйозну травму, катаючись на лижах у Французьких Альпах. Він спускався за межами безпечної зони, впав та вдарився об прихований снігом камінь.
- Легендарний пілот впав у кому та переніс декілька складних операцій. У 2014 році Шумахер прийшов до тями, а через 4 роки стало відомо, що він вже не прикутий до ліжка.
- У 2019 році Шумахера таємно привезли зі Швейцарії до однієї з паризьких клінік, де йому провели операцію з пересадки стовбурових клітин у серцеву тканину. Під час транспортування обличчя і тіло спортсмена були закриті.
- У вересні 2021 року на Netflix вийшов документальний фільм про Міхаеля Шумахера, в якому дружина та син Шумахера підтвердили, що він не здатний до самостійного пересування та повноцінного спілкування. На лікування вже витрачено 20 мільйонів фунтів стерлінгів.