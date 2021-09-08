Дружина Шумахера: Нам всім не вистачає Міхаеля
Корінна Шумахер, дружина Міхаеля Шумахера, розповіла про стан чоловіка. Інтерв'ю з Корінною вийшло в рамках документального фільму SCHUMACHER, знятого Netflix.
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Корінна зізналася, що їй не вистачає Шумахера. Разом з тим, вона зазначила, що гонщик став "іншим".
Звичайно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним кожен день. Але звичайно, насправді ми всі сумуємо: діти, сім'я, батько, всі його близькі. Нам всім не вистачає Міхаеля, але насправді він тут, з нами. Він став іншим, але він тут, і це надає нам сил,
– розповіла Корінна.
Корінна підтвердила, що Міхаель Шумахер продовжує проходити лікування у рамках відновлення від травм.
"Ми разом. Ми живемо разом у будинку, проводимо терапію. Ми робимо все можливе, щоб Міхаелю стало краще, щоб йому було комфортно, щоб він просто відчував, що його сім'я поруч. І я буду робити все необхідне, незважаючи ні на що. Ми всі будемо.
Ми намагаємося триматися разом, як одна сім'я – як хотів би і як і раніше хоче Міхаель. І життя триває. "Особисте – означає особисте", – як він завжди говорив. І для мене дуже важливо, щоб Міхаель міг продовжувати жити своїм життям. Раніше Міхаель завжди захищав нас від цього, тепер ми захищаємо його", – резюмував дружина пілота.
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Що сталося з Шумахером
- У грудні 2013 року пілот Формули-1 під час катання на лижах у французьких Альпах отримав серйозну черепно-мозкову травму.
- Внаслідок травм Шумахер впав у кому. Після декількох операцій він прийшов до тями у 2014 році.
- У 2018 році з'явилася інформація, що Шумахер вже не прикутий до ліжка. Окрім того, повідомлялося, що Міхаель, ймовірно, проходив лікування з використанням стовбурових клітин.
- Точної інформації про стан Шумахера немає.