Проукраїнська до кінця: перша ракетка світу побажала Світоліній виграти Вімблдон

Еліна Світоліна, 11 липня, провела свій матч чвертьфіналу на Вімблдоні. ЇЇ суперницею була велика подруга України – полька Іга Швьонтек.

Українка здобула неймовірну перемогу у захоплюючому 3-сетовому матчі. Після закінчення гри тенісистки тепло обійнялися та мило спілкувалися біля сітки.

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Швьонтек, як і всі українці, вболіватиме за Світоліну

Перша ракетка світу розповіла, що саме побажала Еліні після матчу. Іга, яка з першого дня повномасштабної війни допомагає Україні та просуває правильні меседжі у світ, зазначила, що вболіватиме за Еліну в решті матчів турніру та побажала тріумфу на змаганнях:

Я вболіватиму за неї. Тим більше, що ми подобаємося одна одній як люди. Я сказала їй біля сітки, сподіваюся, що вона виграє цей турнір. Важко виграти турнір Grand Slam, але я знаю, що вона дуже цього хоче. Я вболіватиму за неї.

Зазначимо, що вихід у півфінал трав'яного "мейджора" дозволив Світоліній повернутися у топ-30 світового рейтингу та стати першою ракеткою України по завершенню змагань.

Відео переможного розіграшу Еліни та її спілкування з Ігою після матчу

. За вихід у фінал Вімблдона Світоліна зіграє з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою, гра відбудеться 13 липня о 15:00.

Еліна Світоліна втретє у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Попередні дві спроби пробитися до фіналу не були успішними. Здається, саме час зробити наступний крок – вся Україна буде вболівати.