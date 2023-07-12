Украинка одержала невероятную победу в увлекательном 3-сетовом матче. После игры теннисистки тепло обнялись и мило общались возле сетки.

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Швентек, как и все украинцы, будет болеть за Свитолину

Первая ракетка мира рассказала, что именно пожелала Элине после матча. Ига, которая с первого дня полномасштабной войны помогает Украине и продвигает правильные месседжи в мир, отметила, что будет болеть за Элину в остальных матчах турнира и пожелала триумфа на соревнованиях:

Я буду болеть за нее. Тем более что мы нравимся друг другу как люди. Я сказала ей у сетки, надеюсь, что она выиграет этот турнир. Трудно выиграть турнир Grand Slam, но я знаю, что она очень этого хочет. Я буду болеть за нее.

Отметим, что выход в полуфинал травяного мейджора позволил Свитолиной вернуться в топ-30 мирового рейтинга и стать первой ракеткой Украины по завершению соревнований.

Видео победного розыгрыша Элины и ее общения с Игой после матча

Важно. За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, игра состоится 13 июля в 15:00.

Элина Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam. Предыдущие две попытки пробиться в финал не были успешными. Кажется, самое время сделать следующий шаг – вся Украина будет болеть.