Швидше за все, це чужа людина мені, – Харлан розповіла про розлучення з чоловіком

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла, чому розлучилася з фехтувальником Дмитром Бойком. Спортсменка також згадала і про стосунки з італійцем Луїджі Самеле.

Харлан: Я його дуже кохала

Харлан та Бойко одружилися у 2014. Після чотирьох років сумісного життя пара розлучилася.

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Я його дуже кохала, і він любив мене. Рідна людина мені була. Ми були разом 4 роки перед тим, як він мені зробив пропозицію. Я вже так цього чекала, тому що ми вже багато років разом, вже логічний кінець усьому цьому має бути таким,

– сказала фехтувальниця.

Утім проживши два роки у шлюбі Бойко вирішив поїхати на роботу до США, а Харлан покидати Україну не хотіла. Саме тоді коли подружжя було на відстані, Харлан зрозуміла, що хоче розлучитися з чоловіком.

"Коли ми не бачилися 7 місяців, я зрозуміла, що, швидше за все, це чужа людина мені вже. Він приїхав потім на тиждень і знову поїхав. Після мого дня народження, я сказала, що давай, напевно, не будемо поки що спілкуватися", – зазначила чемпіонка.

Після розлучення Харлан завела роман з італійським фехтувальником Луїджі Самеле.



Ольга Харлан з Луїджі Самеле / Фото instagram.com/olgakharlan

"Це було вже через декілька місяців, коли я розлучилася, після розмови з чоловіком. Я подумала — чому б ні, він добрий хлопець, поспілкуймося. І я зробила перший крок уперед. Ми переписувалися, але тільки в такій дружній атмосфері. Потім частіше ми почали спілкуватися. Я його ще лякала спочатку, тому що я активізувалась дуже швидко. Я не маю такого — я зараз не хочу стосунків, я хочу побути сама. Ні. Мені подобається людина — все. Він думав, що таким чином виходжу зі свого шлюбу. Хоча у мене було все щиро", – додала Ольга.

Кар'єра Ольги Харлан