Харлан: Я его очень любила

Харлан и Бойко поженились в 2014 году. После четырех лет совместной жизни пара развелась.

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Я его очень любила, и он любил меня. Родной человек мне был. Мы были вместе 4 года перед тем, как он сделал мне предложение. Я уже так этого ждала, потому что мы уже много лет вместе, уже логичный конец всему этому должен быть таким,

– сказала фехтовальщица.

Впрочем, прожив два года в браке Бойко решил поехать на работу в США, а Харлан покидать Украину не хотела. Именно тогда, когда супруги были на расстоянии, Харлан поняла, что хочет расстаться с мужем.

"Когда мы не виделись 7 месяцев, я поняла, что, скорее всего, это уже чужой мне человек. Он приехал потом на неделю и снова уехал. После моего дня рождения, я сказала, что давай, наверное, не будем пока общаться", – отметила чемпионка.

После развода Харлан завела роман с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Ольга Харлан с Луиджи Самеле / ​​Фото instagram.com/olgakharlan

"Это было уже через несколько месяцев, когда я развелась, после разговора с мужем. Я подумала — почему бы нет, он хороший парень, пообщаемся. И я сделала первый шаг вперед. Мы переписывались, но только в такой дружеской атмосфере. Потом мы начали чаще общаться. Я его еще пугала сначала, потому что я активизировалась очень быстро. У меня нет такого – я сейчас не хочу отношений, я хочу побыть сама. Нет. Мне нравится человек – все. Он думал, что таким образом я выхожу из своего брака. Хотя у меня было все искренне", – добавила Ольга.

Карьера Ольги Харлан