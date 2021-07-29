"Для олімпійців будь-яка медаль на вагу золота"

Титулована фехтувальниця розповіла, що ще досі не може емоційно відійти від провалу, який стався на Олімпійських іграх у Токіо. Перед стартом змагань спортсменка зіткнулась із двома труднощами – відсутність змагань та великий тиск зі сторони фанатів.

Варте уваги Сльози лилися рікою, – Харлан щиро подякувала фанатам за підтримку після провалу у Токіо

Усі в один голос говорили: "Харлан повинна взяти медаль", "Ольга головна претендентка на олімпійське золото". Такі заяви ще додавали тягару відповідальності на плечі сильної спортсменки. Ніхто не чекав, що Харлан зупиниться вже на першому ж раунді.

Ольга назвала Олімпіаду-2020 у Токіо екзаменом, який вона провалила.

Я розуміла, що у мене лише один шанс, одні змагання за рік і це будуть Олімпійські ігри. Я не впоралась. Впершу чергу було складно морально. Я – титулована спортсменка, тому від мене усі очікували лише "золота". Для нас усе зовсім інакше. Люди повинні зрозуміти олімпійців, які перебувають під колосальним тиском та напругою, для них будь-яка медаль на вагу "золота",

– зізналась Харлан.

"Дуже сильно себе з'їдала"

Чотириразова олімпійська призерка візьме паузу після Токіо та не буде брати до рук шаблю. Ольга підтвердила, що хоче пожити трохи часу без фехтування. Харлан впевнена, що такі думки минуть і вона повернеться до улюбленої роботи.

Відзначимо, що дзюдоїстка Дарія Білодід після здобуття "бронзи" у Токіо теж заявила, що на деякий час відійде від спорту. 20-річна дівчина хоче відпочити від тренувань та пожити звичайним життя, але завершувати кар'єру аж ніяк не збирається.

З початку 2021 року я спала із думкою про Олімпійські ігри. З тим, що до 26 липня повинна бути готова. Дуже сильно себе "з'їдала", не була задоволена собою, хоча тренери провели для мене відмінну роботу. Незадоволена тим, що не змогла перевірити свої сили на практиці. Відразу перевіряти їх на екзамені до якого готувалась, це дуже складно,

– зазначила одна з найкращих спортсменок України.

Чи побачимо Харлан у Парижі? Ольга не хоче заглядати у майбутнє. Шаблістка ще не визначилась, чи буде виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі: "Думки про участь є, хочеться ще виступати. Але зараз, це більше ні, ніж так. Хоча я знаю себе, мине час і я можу змінити свою думку. Після Ріо теж були думки про завершення кар'єри, але вже через 6 місяців повернулась до роботи".

"Поки читала – плакала"

Харлан зізналась, що дебютна Олімпіада у Пекіні була найлегшою у моральному плані для Ольги: "Ми приїхали молодою командою. Про нас ніхто не знав та нічого не очікував. Не було того тиску, який є зараз". Нагадаємо, що у 2008 році українки здобули "золото" у командній шаблі.

Спортсменка пригадала і відвертий пост після програного виступу у Токіо. Фехтувальниця щиро вдячна усім, хто її підтримав.

Такої шаленої кількості теплих коментарів та слів підтримки я не очікувала побачити. Усім велике дякую. Не мала змоги відповісти усім через велику кількість повідомлень. Але прочитала усе. Поки читала – плакала. Не вірила у те, що люди мене так сильно підтримують. Мені приємно, що фанати люблять мене за мої здобутки у минулому, а не за ті, які не змогла зробити,

– подякувала спортсменка.