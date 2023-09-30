Журналіст Sky Sports Роб Гарріс опублікував матеріал про допуск російських юнацьких колективів на міжнародну арену. УЄФА прийняв рішення "в тому місці, в той час".

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Лізуть на голову

Ситуація з бойкотом деяких футбольних асоціацій щодо рішення про повернення збірних Росії U-17 до змагань привернуло увагу усього світу. Зокрема журналіст Роб Гарріс вирішив не обходити стороною скандальне рішення УЄФА, проте він зазначив, що українська сторона сама "посприяла" тому, що представники країни-агресора отримали таку "солодку" можливість.

Гарріс відзначив, що керівники європейського футболу намагатимуться придушити розкол щодо припинення повної заборони на участь російських команд. Тим самим, УЄФА підкреслює як уряд України припинив свою відверту опозицію стосовно змагань їхніх спортсменів проти російських атлетів, котрі виступають на міжнародній арені під нейтральним прапором.

Вважається, що керівництво УЄФА у приватних розмовах вказує футбольним чиновникам на непослідовність до повернення Росії у молодіжні змагання. Вони підкреслюють, як Міністерство спорту України пом’якшило свою позицію у липні, фактично прибравши заборону на участь своїх спортсменів у більшості змагань, де брали участь росіяни,

– йдеться у матеріалі.

Умови допуску російських юнаків