Чітка та патріотична позиція тренера

Одним із найбільш цікавих та актуальних було запитання про виклик в українську збірну гравців, які виступають у Росії. Такі гравці не одягнуть футболку національної команди, якою керувати Олександр Петраков.

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Хороше запитання... Ви мені скажіть, ось я візьму і викличу футболіста з Росії – ви ж мене порвете, так? Ні?,

– з посмішкою на обличчі відповів спеціаліст.

64-річний тренер не розглядає жодних варіантів виклику футболістів, які виступають за клуби країни-агресора. Петраков пояснив свою чітку позицію.

"У лютому сидів удома через пандемія, довго не працював. Кажу дружині, мовляв, піду пройдуся. Я – корінний киянин, думав, просто пройду містом. Підійшов до Михайлівської церкви, звідти вниз до стадіону Динамо веде дорога, до музею. Зайшов у відреставровану Андріївську церкву, у Софіївський собор... А в стороні від Михайлівської побачив фотографії наших загиблих військових, молодих дівчат та хлопців. Стільки прізвищ, стільки фотографій", – розповів тренер.

Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Там залишилося стільки і дітей, і сиріт... Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом... Але на даному етапі – ні. Кажу прямо і відверто,

– заявив Петраков.