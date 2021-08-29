Чітка та патріотична позиція тренера
Одним із найбільш цікавих та актуальних було запитання про виклик в українську збірну гравців, які виступають у Росії. Такі гравці не одягнуть футболку національної команди, якою керувати Олександр Петраков.
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Хороше запитання... Ви мені скажіть, ось я візьму і викличу футболіста з Росії – ви ж мене порвете, так? Ні?,
– з посмішкою на обличчі відповів спеціаліст.
64-річний тренер не розглядає жодних варіантів виклику футболістів, які виступають за клуби країни-агресора. Петраков пояснив свою чітку позицію.
"У лютому сидів удома через пандемія, довго не працював. Кажу дружині, мовляв, піду пройдуся. Я – корінний киянин, думав, просто пройду містом. Підійшов до Михайлівської церкви, звідти вниз до стадіону Динамо веде дорога, до музею. Зайшов у відреставровану Андріївську церкву, у Софіївський собор... А в стороні від Михайлівської побачив фотографії наших загиблих військових, молодих дівчат та хлопців. Стільки прізвищ, стільки фотографій", – розповів тренер.
Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Там залишилося стільки і дітей, і сиріт... Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом... Але на даному етапі – ні. Кажу прямо і відверто,
– заявив Петраков.
- Відзначимо, що Петраков став наступником Андрія Шевченка, який вивів "синьо-жовтих" у чвертьфінал Євро-2020.
- Наставник готуватиме збірну до відбіркових матчів чемпіонату світу-2022. 1 вересня Україна на виїзді зіграє проти Казахстану, а вже 4 вересня прийматиме у Києві Францію.