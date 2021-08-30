25-річний нападник відсутній в заявці через температуру, яка у нього піднялася після вакцинації від коронавірусу.

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Через це участь Яремчука в найближчій грі збірної України у відборі на ЧС-2022 проти Казахстану (1 вересня) перебуває під питанням. Медики в найближчі дні будуть оцінювати його стан.

Також стало відомо, що розташування збірної залишив нападник Дніпра-1 Артем Довбик. У нього незначне пошкодження ребра.

Що відомо про збірну України зараз