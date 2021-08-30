25-річний нападник відсутній в заявці через температуру, яка у нього піднялася після вакцинації від коронавірусу.
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Також стало відомо, що розташування збірної залишив нападник Дніпра-1 Артем Довбик. У нього незначне пошкодження ребра.
Що відомо про збірну України зараз
- Повністю збірна України вперше збереться вже у Нур-Султані ввечері 30 серпня, де у команди 1 вересня запланований матч проти збірної Казахстану. Саме туди прибудуть одразу шість українських легіонерів – Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Олександр Зубков, Ігор Харатін та Тарас Качараба.
- Після гри з Казахстаном, на збірну України 4 вересня очікує матч в Києві проти Франції. А потім 8 вересня – гостьовий товариський матч проти Чехії.