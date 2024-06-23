Битва за виживання на Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Шотландія – Угорщина
Збірні Шотландії та Угорщини зіграють на чемпіонаті Європи 23 червня 2024. Трансляцію гри у Штутгарті можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.
У неділю, 23 червня, на Євро-2024 відбудуться матчі останнього туру в групі А. Один із них пройде у Штутгарті, де зійдуться Шотландія та Угорщина, пише 24 Канал.
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Хтось точно поїде додому
Як і очікувалось, шотландці та угорці стали головними аутсайдерами квартету А. Перед останнім туром лише "тартанова армія" набрала одне очко в бою зі Швейцарією.
Втім формат Євро дозволяє вийти у плей-оф навіть з третього місця, що робить цю гру дуже важливою. Переможець пари з високою долею ймовірності зможе потрапити в 1/8 фіналу з третьої сходинки.
А ось нічия, скоріш за все, залишить обидві збірні поза Євро. Третьою в групі тоді буде Шотландія, але з двома балами та різницею голів -4 шансів на вихід у плей-оф майже немає. Тому битва обіцяє бути гарячою та безкомпромісною.
Попри відсутність очок Угорщина періодично показувала достойну гру у перших матчах. Додають мадярам шансів і проблеми Шотландії в обороні. Кларк не зможе розраховувати на Портеуса та Тірні, які на початку Євро були основними центрбеками.
Орієнтовні склади:Шотландія: Ганн – Ралстон, Гендрі, Маккенна, Генлі, Робертсон – Гілмор, Макгрегор, Мактоміней – Макгінн, Адамс.
Угорщина: Гулачі – Болла, Фіола, Орбан, Дардаї, Керкез – А. Надь, Шафер, Собослаї – Шаллаї, Варга.
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Де дивитися матч
Дивитися онлайн матч Шотландія – Угорщина користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.
Телеглядачі ж зможуть побачити гру наживо на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шотландія – Угорщина. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.