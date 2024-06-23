В воскресенье, 23 июня, на Евро-2024 состоятся матчи последнего тура в группе А. Один из них пройдет в Штутгарте, где сойдутся Шотландия и Венгрия, пишет 24 Канал.

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Кто-то точно поедет домой

Как и ожидалось, шотландцы и венгры стали главными аутсайдерами квартета А. Перед последним туром только "тартановая армия" набрала одно очко в бою со Швейцарией.

Впрочем, формат Евро позволяет выйти в плей-офф даже с третьего места, что делает эту игру очень важной. Победитель пары с высокой долей вероятности сможет попасть в 1/8 финала с третьей строчки.

А вот ничья, скорее всего, оставит обе сборные вне Евро. Третьей в группе тогда будет Шотландия, но с двумя баллами и разницей голов -4 шансов на выход в плей-офф почти нет. Поэтому битва обещает быть горячей и бескомпромиссной.

Несмотря на отсутствие очков Венгрия периодически показывала достойную игру в первых матчах. Добавляют мадьярам шансов и проблемы Шотландии в обороне. Кларк не сможет рассчитывать на Портеуса и Тирни, которые в начале Евро были основными центрбеками.

Ориентировочные составы:

Шотландия: Ганн – Ралстон, Хендри, Маккенна, Хенли, Робертсон – Гилмор, Макгрегор, Мактоминей – Макгинн, Адамс.

Венгрия: Гулачи – Болла, Фиола, Орбан, Дардаи, Керкез – А. Надь, Шафер, Собослаи – Шаллаи, Варга.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Шотландия – Венгрия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Телезрители же смогут увидеть игру вживую на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия – Венгрия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.