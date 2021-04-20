Американський боксер, який перемагав Усика, хоче ще один бій з українцем

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер (31-3-1, 17 KO) прокоментував можливість проведення спарингу з українським супертяжем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).
Американський боксер не виключає проведення спільного спарингу з українцем, якби це викликало глядацький інтерес.
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"Спарингував б я з Усиком? Тобто зараз, коли він важить більше 91 кілограму? Ні, але якби в цьому був сенс, якби ми були на якомусь івенті, і люди захотіли б, щоб ми вийшли в ринг, то я б це зробив. Мій тато змушував мене боксувати з суперважковаговиками з 10 років, так що маємо те, що маємо", – сказав Шон Портер.
Портер перемагав Усика
У 2006 році Портер переміг Усика в аматорському бою. Тоді українець виступав у середній вазі.
У професійній кар'єрі Усик завоював всі титули в першій важкій вазі і перейшов у суперважкий дивізіон. Після переходу в суперважку вагу українець провів два бої, в яких здобув дві перемоги.
Наступним суперником Усика стане Джо Джойс
- За попередньою інформацією, наступним суперником українського боксера повинен був стати Джошуа, а не Джойс. Ентоні повинен був провести захист титулу WBO проти Усика. Та, щоб Джошуа й Ф'юрі могли визначити абсолютного чемпіона, у WBO вирішили, що Олександру слід битися з Джойсом.
- На кону поєдинку боксерів має бути титул тимчасового чемпіона світу. Якщо хтось з пари Джошуа – Ф'юрі відмовиться захищати титул, то Усик або Джойс отримають повноцінний титул.
- Команда Олександра також ніяк не може дійти згоди з Джойсом. Сторони не можуть домовитись про умови контракту. Сторона українця наполягає, що розподіл гонорару має бути 80/20 на користь Усика.