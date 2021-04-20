Американський боксер не виключає проведення спільного спарингу з українцем, якби це викликало глядацький інтерес.

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"Спарингував б я з Усиком? Тобто зараз, коли він важить більше 91 кілограму? Ні, але якби в цьому був сенс, якби ми були на якомусь івенті, і люди захотіли б, щоб ми вийшли в ринг, то я б це зробив. Мій тато змушував мене боксувати з суперважковаговиками з 10 років, так що маємо те, що маємо", – сказав Шон Портер.

Портер перемагав Усика

У 2006 році Портер переміг Усика в аматорському бою. Тоді українець виступав у середній вазі.

У професійній кар'єрі Усик завоював всі титули в першій важкій вазі і перейшов у суперважкий дивізіон. Після переходу в суперважку вагу українець провів два бої, в яких здобув дві перемоги.

Наступним суперником Усика стане Джо Джойс