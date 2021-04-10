В ефірі програми "Великий Куш" він прокоментував ситуацію, яка склалася навколо обов'язкового претендента на титул WBO в суперважкій вазі Олександра Усика.
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"Є багато опцій. Я не можу зараз розголошувати комерційні таємниці. З огляду на чинник того, що Усик – дуже небезпечний суперник для Джошуа, якщо бій з Ф'юрі не відбудуться, то, природно, там, швидше за все, будуть інші пропозиції в надії зберегти титул і уникнути бою з Олександром. Ми подивимося", – сказав Сієста.
Усик – Джойс: епопея потенційного бою
- За попередньою інформацією, наступним суперником українського боксера повинен був стати Джошуа, а не Джойс. Ентоні повинен був провести захист титулу WBO проти Усика. Та, щоб Джошуа й Ф'юрі могли визначити абсолютного чемпіона, у WBO вирішили, що Олександру слід битися з Джойсом.
- На кону поєдинку боксерів має бути титул тимчасового чемпіона світу. Якщо хтось з пари Джошуа – Ф'юрі відмовиться захищати титул, то Усик або Джойс отримають повноцінний титул.
- Команда Олександра також ніяк не може дійти згоди з Джойсом. Сторони не можуть домовитись про умови контракту. Сторона українця наполягає, що розподіл гонорару має бути 80/20 на користь Усика.