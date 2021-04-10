В ефірі програми "Великий Куш" він прокоментував ситуацію, яка склалася навколо обов'язкового претендента на титул WBO в суперважкій вазі Олександра Усика.

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"Є багато опцій. Я не можу зараз розголошувати комерційні таємниці. З огляду на чинник того, що Усик – дуже небезпечний суперник для Джошуа, якщо бій з Ф'юрі не відбудуться, то, природно, там, швидше за все, будуть інші пропозиції в надії зберегти титул і уникнути бою з Олександром. Ми подивимося", – сказав Сієста.

Усик – Джойс: епопея потенційного бою