Американский боксер не исключает проведения совместного спарринга с украинцем, если бы это вызвало зрительский интерес.

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"Спарринговал бы я с Усиком? То есть сейчас, когда он весит больше 91 килограмма? Нет, но если бы в этом был смысл, если бы мы были на каком-то ивенте, и люди захотели бы, чтобы мы вышли в ринг, то я бы это сделал. Мой папа заставлял меня боксировать с супертяжеловесами с 10 лет, так что имеем то, что имеем", – сказал Шон Портер.

Портер побеждал Усика

В 2006 году Портер победил Усика в любительском бою. Тогда украинец выступал в среднем весе.

В профессиональной карьере Усик завоевал все титулы в первом тяжелом весе и перешел в супертяжелый дивизион. После перехода в супертяжелый вес украинец провел два боя, в которых одержал две победы.

Следующим соперником Усика станет Джо Джойс