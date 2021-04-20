Американский боксер не исключает проведения совместного спарринга с украинцем, если бы это вызвало зрительский интерес.
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"Спарринговал бы я с Усиком? То есть сейчас, когда он весит больше 91 килограмма? Нет, но если бы в этом был смысл, если бы мы были на каком-то ивенте, и люди захотели бы, чтобы мы вышли в ринг, то я бы это сделал. Мой папа заставлял меня боксировать с супертяжеловесами с 10 лет, так что имеем то, что имеем", – сказал Шон Портер.
Портер побеждал Усика
В 2006 году Портер победил Усика в любительском бою. Тогда украинец выступал в среднем весе.
В профессиональной карьере Усик завоевал все титулы в первом тяжелом весе и перешел в супертяжелый дивизион. После перехода в супертяжелый вес украинец провел два боя, в которых одержал две победы.
Следующим соперником Усика станет Джо Джойс
- По предварительной информации, следующим соперником украинского боксера должен был стать Джошуа, а не Джойс. Энтони должен был провести защиту титула WBO против Усика. Но, чтобы Джошуа и Фьюри могли определить абсолютного чемпиона, в WBO решили, что Александру следует сразиться с Джойсом.
- На кону поединка боксеров должен быть титул временного чемпиона мира. Если кто-то из пары Джошуа – Фьюри откажется защищать титул, то Усик или Джойс получат полноценный титул.
- Команда Александра также никак не может прийти к согласию с Джойсом. Стороны не могут договориться об условиях контракта. Сторона украинца настаивает, что распределение гонорара должно быть 80/20 в пользу Усика.