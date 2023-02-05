Олдскульні часи повертаються: тренер Евертона запровадив нові-старі правила для Миколенка

5 лютого 2023, 12:54
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Джерело:

Liverpool Echo

Новоспечений головний тренер Евертона Шон Дайч прийшов до команди зі своїми правилами. Гравці "ірисок" разом з Миколенком повинні адаптуватись під бачення нового коуча.

Мерсисайдцям прийдеться бути готовим до олдсульних настанов від Шона Дайча. Новоспечений тренер "ірисок" позиціонує себе, як руйнівник міфів.

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Все заради результату

З однієї сторони Дайч готовий запровадити в команді справжні спартанські умови. З іншої ж сторони попіклуватись про своїх гравців. Коуч забороняє гравцям одягатись тепло на тренування, а також наполягає на одягнені щитків на тренування.

Це повторюється роками, зводить мене з розуму. Якщо граєш у суботу – треба носити щитки. Це ж не ракетна наука. Як можна тренуватися та грати, коли на тобі 14 шарфів, 15 шапок, бутси, гамаші, без щитків та у білих носочках? Це не актуально. Сказав гравцям: "Ці міфи я розвію для вас прямо зараз",
– вважає Дайч.

Миттєвий результат Шона

  • Дебют Дайча у Евертоні видався просто фантастичним. Кризовий Евертон здолав лідера чемпіонату лондонський Арсенал (1:0)
  • А кінцівка поєдинку, за участі розлюченого Зінченка, видалась справді гарячою. 
  • "Іриски" наразі все ще у зоні вильоту, оскільки посідають 18 місце і мають 18 очок в активі.
  • Мерсисайдці боряться за право залшитись в АПЛ з Лестером (21 очко), Ноттінгемом (21 очко), Вулверхемптоном (20 очок), Вест Хемом (19 очок), Лідсом (18 очок), Борнмутом Забарного (17 очок) та Саутгемптоном (15 очок).
  • Контракт Дайча з Евертоном розрахований до 2025-го року.
Автор: Роман Колодрубський