Мерсисайдцам придется быть готовым к олдсульным установкам от Шона Дайча. Новоиспеченный тренер "ирисок" позиционирует себя как разрушитель мифов.

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Все ради результата

С одной стороны, Дайч готов ввести в команде настоящие спартанские условия. С другой же стороны позаботиться о своих игроках. Коуч запрещает игрокам одеваться тепло на тренировку, а также настаивает на одетых щитках на тренировку.

Это повторяется годами, сводит меня с ума. Если играешь в субботу – нужно носить щитки. Это ведь не ракетная наука. Как можно тренироваться и играть, когда на тебе 14 шарфов, 15 шапок, бутсы, гамаши, без щитков и в белых носочках? Это не актуально. Сказал игрокам: "Эти мифы я развею для вас прямо сейчас",

– считает Дайч.

Мгновенный результат Шона