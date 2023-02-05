Мерсисайдцям прийдеться бути готовим до олдсульних настанов від Шона Дайча. Новоспечений тренер "ірисок" позиціонує себе, як руйнівник міфів.

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Все заради результату

З однієї сторони Дайч готовий запровадити в команді справжні спартанські умови. З іншої ж сторони попіклуватись про своїх гравців. Коуч забороняє гравцям одягатись тепло на тренування, а також наполягає на одягнені щитків на тренування.

Це повторюється роками, зводить мене з розуму. Якщо граєш у суботу – треба носити щитки. Це ж не ракетна наука. Як можна тренуватися та грати, коли на тобі 14 шарфів, 15 шапок, бутси, гамаші, без щитків та у білих носочках? Це не актуально. Сказав гравцям: "Ці міфи я розвію для вас прямо зараз",

– вважає Дайч.

Миттєвий результат Шона