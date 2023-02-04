Евертон – Арсенал 1:0

Гол: Тарковскі, 60.

У п'ятницю в АПЛ стартував 22 тур. У першій грі Челсі з Михайлом Мудриком не зміг обіграти вдома Фулхем. Субота ж почалась з українського дербі.

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Кризовий Евертон разом із Віталієм Миколенком приймав лідера турнірної таблиці Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко. Обидва українці вийшли у стартовому складі, зайнявши свої місця на лівому фланзі оборони, пише 24 канал.

Для "ірисок" це була перша гра після звільнення Лемпарда та приходу Дайча. У грі проти явного фаворита мерсисайдці не поступались до перерви, але і гостроти великої біля воріт Рамсдейла не створювали.

Все вирішив гол головою

Відкрити рахунок господарі зуміли в середині другого тайму, коли Тарковскі вдало головою замкнув подачу Макніла з кутового. Після цього Евертон віддав повністю м'яч супернику.

Арсенал же багато бив у бік воріт Пікфорда, але лише раз потрапив у площину воріт і кіпер врятував. Що ж стосується українців, то Миколенко нарешті відіграв "сухий" поєдинок, заробивши лише жовту картку за грубий підкат одразу після голу.

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Посередні оцінки для українців

Втім популярний портал Whoscored оцінив гру Віталія у 6,7. Показник непоганий, але другий найгірший у складі Евертона. Зінченко ж також отримав одну з найнижчих оцінок Арсенала – 6,1.

Олександр теж відзначився "гірчичником", а наприкінці гри ледь не вирвав нічию для лондонців, небезпечно пробивши з дальньої відстані. Для Арсенала це друга поразка в сезоні і вона дає Сіті шанс наблизитись. Підопічні Артети залишаються у п'яти очках попереду, але вже за рівної кількості матчів.

А ось перемога Евертона дозволяє Дайчу одразу вистрибнути із зони вильоту на 17-ту сходинку. Правда, Вулверхемптон і Борнмут свої ігри туру ще не грали і відстають всього на один бал.